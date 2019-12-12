Опробовать лед на Банковой сможет каждый желающий

В четверг, 12 декабря на улице Банковой в Киеве, где находится Офис президента Украины, начали устанавливать каток. Об этом сообщает Информатор. Каток является социальным проектом в рамках филиала "Зимней страны на ВДНХ".

Отмечается, что кататься на Банковой можно будет бесплатно, однако для этого необходимо будет иметь собственные коньки, так как прокат не предусмотрен.

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"Он будет размером 12х28 метров. Это более 300 квадратных метров льда. Каток должен начать работать в канун Нового Года, примерно, 28-29 декабря. Все зависит от погодных условий. Если будет тепло, то еще плюс два дня, если будет мороз, то минус два дня. Он будет работать до 19 января", - заявил Информатору главный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

По его словам, установка катка под Офисом президента Зеленского была одобрена государственным управлением делами.

Отметим, что под зданием Офиса президента регулярно проходят акции протеста по разным поводам. Так, во время Нормандского саммита националисты организовали на Банковой палаточный городок.

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