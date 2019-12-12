Депутаты создали следственную комиссию по расследованию убийства Гандзюк
2019-12-12 13:26:52
С момента нападения на Екатерину Ганзюк прошло уже больше года
Верховная Рада приняла постановление об образовании парламентской Временной следственной комиссии (ВСК) для осуществления контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.
Возглавил ВСК Игорь Васильев (фракция "Слуга народа"), его заместителем стала Соломия Бобровская ("Голос").
Среди основных задач ВСК:
- проверка сведений о нападении на Гандзюк и других общественных активистов;
- проверка хода расследования;
- сбор информации о фактах нападений на активистов;
- инициирование вопроса о привлечении виновных к ответственности.
Напомним, что 31 июля 2018 года на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк вылили около литра кислоты. 4 ноября она умерла в больнице.
Заказчиком убийства следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера. 11 февраля ему объявили о подозрении в организации преступления.
6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговоры пятерым пятерым обвиняемым (организатор, исполнители и наблюдатели). Они получили от 3 до 6,5 лет лишения свободы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Отец погибшей Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк в интервью сказал, что разочарован бездействием президента Украины. "Он обещал содействовать следствию, но теперь следствие приостановили... Как можно способствовать тому, чего не существует?" – спрашивает отец.
- Депутаты Херсонского горсовета депутаты переименовали улицу Лютеранскую в улицу Катерины Гандзюк.