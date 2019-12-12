Баканов отчитался о своих 100 днях на должности главы СБУ

По словам Баканова, за это время были задержаны 9 сотрудников российских спецслужб

Глава СБУ Иван Баканов прокомментировал 100 дней своей работы на должности.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

По его словам, за это время были задержаны 9 сотрудников российских спецслужб.

"Только с сентября этого года Служба запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам. Среди них – 9 действующих сотрудников российских спецслужб, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Въезд закрыт и для 9 представителей пропагандистских СМИ, в том числе российских", – сообщил Баканов.

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Кроме того, по его словам, за последние две недели в Киеве ликвидирована "ботоферма", через которую хакеры организовывали массовую регистрацию фейковых аккаунтов в социальных сетях, активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".

Ранее Баканов рассказал, что почувствовал сопротивление системы в ведомстве в первые недели работы. Он пояснил, что саботаж был "тихим", так как сотрудники СБУ не могут открыто нарушать приказы командира.

Кроме того, СМИ сообщили, что Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации, а также для собственной безопасности".

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

В ноябре Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя главы СБУ и назначил на его место Дмитрия Нескромного. Также глава государства уволил двух заместителей Ивана Баканова и назначил одного нового.