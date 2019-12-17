Разумков досрочно прервал работу Рады, вечернего заседания не будет
2019-12-17 16:45:36
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в повестке дня на вторник нет закона о продаже земли
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее пленарное заседание парламента во вторник, а в 16 часов открыл заседание и тут же его закрыл. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во вторник вечернего заседания Рады не будет.
Об этом сообщает Украинская правда.
В здание Верховной Рады никого не пускают и не выпускают из-за столкновений между протестующими и правоохранителями на площади Конституции и улице Грушевского.
Работники Управления государственной охраны подтвердили, что все входы здания парламента закрыты. Очевидцы также сообщают, что повреждены окна в гостинице Киев, где проживают народные депутаты.
Арахамия рассказал, что в повестке дня на вторник нет закона о продаже земли, а на этой неделе Рада должна была рассмотреть вопрос легализации янтаря и надбавки к пенсиям. По его словам, сегодняшние протесты под Верховной Радой направлены на то, чтобы сорвать работу парламента.
"То что сейчас происходит там (под Верховной Радой - ред.) Это спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады, которое фактически уже сорвано. Мы договорились, что мы просто откроем сессию и закроем", - заявил он.
Арахамия добавил, что если другие фракции продолжат блокировать трибуну, то "Слуга народа" будет ее разблокировать.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.
- Сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.
- В центре столицы возле гостиницы "Киев" произошли столкновения между полицией и представителями "Нацкорпуса", которые хотели принести под Раду палатки.