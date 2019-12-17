В Киеве около места проведения акций протеста умер мужчина

По предварительной информации, гражданин умер в результате острого коронарного синдрома

Во вторник, 17 декабря, в центре украинской столицы на улице Институтской, около места проведения акций протеста, скончался мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций) стало плохо. На вызов прибыли врачи, но в карете "скорой" мужчина скончался", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, гражданин умер в результате острого коронарного синдрома.

Отмечается, что тело отвезли на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня, 17 декабря, во время столкновений возле Верховной Радой пострадали 17 правоохранителей, 26 протестующих задержали.

Сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.