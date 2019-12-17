Столкновения возле Рады: Полиция открыла уголовное производство
2019-12-17 20:39:08
Полиция отпустила 26 задержанных во время столкновений под ВРУ
Открыто уголовное производство по факту беспорядков сегодня, 17 декабря, возле ВРУ. Дело открыто по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что в результате столкновений у здания Рады и в правительственном квартале были задержаны и доставлены в райотдел полиции 26 человек.
По словам начальника полиции Киева Андрей Крищенко, под зданием парламента происходили согласованные акции со стороны четырех организаций: три относительно земельного закона и одна – о растаможке авто на европейских номерах. Однако некоторые участники нарушили договоренности и начали устанавливать несогласованные палатки посреди улицы Грушевского. Силовики были вынуждены применить "необходимую силу".
Пострадавших полицейских насчитали 17 человек. У них незначительные травмы: ожоги глаз от слезоточивого газа, ссадины, сломанный палец. Также в больницу обратились двое гражданских.
Кроме того, как сообщает Hromadske, полиция вечером 17 декабря отпустила 26 задержанных во время столкновений под ВРУ, которые выступали против принятия закона о рынке земли.
В свою очередь, в посольстве США осудили насилие против журналистов и полицейских, сообщается в их Facebook.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня под зданием парламента проходили несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимали участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.
- Во время столкновений возле Верховной Радой пострадали 17 правоохранителей, 26 протестующих задержали.