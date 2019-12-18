В КГГА рассказали, как будет работать транспорт на Новый год

Работу общественного транспорта продлят на три часа, т.е. до трех часов ночи

На Новый год в Киеве общественный наземный транспорт и метрополитен будет работать на 3 часа дольше.

Об этом сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова, передает УНИАН.

Таким образом, транспорт будет работать вплоть до 3 часов ночи. Фуникулер будет доступен для проезда всю ночь.

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Распоряжение КГГА, которое продлит работу общественного транспорта пока не утверждено.

Изменения в работе затронут и частных перевозчиков – маршрутные такси. Так, 19, 22, 24, 25, 31 декабря, а также 1 и 7 января во время праздничных мероприятий по Владимирскому проезду будет запрещено движение всех видов транспортных средств.

Поэтому в субботу, воскресенье и праздничные дни движение откроют по ул. Крещатик. В маршруты городского пассажирского транспорта будут внесены соответствующие изменения.

Как ранее сообщал Фокус:

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