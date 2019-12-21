Глава парламента заявил, что объем для продажи земли в одни руки может составить 10 тыс. га

Глава парламента Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил, что все фракции и группы Верховной Рады подписали меморандум – дорожную карту подготовки закона об открытии в Украине рынка земли.

"По поводу принятия рынка земли. Это не может быть быстрым процессом и надо отдать должное, что сегодня есть взаимопонимание между различными политическими силами в парламенте. Сегодня подписан меморандум всеми фракциями и депутатскими группами, где достигнуты те договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого важного, очень важного законопроекта ко второму чтению", – сказал Разумков.

Он отметил, что при рассмотрении этого вопроса ни в коем случае не будет нарушаться регламент работы парламента.

"На сегодня достигнута договоренность между всеми политическими силами: как мы идем по процедуре. Если мы говорим о регламенте, то на сегодня ни руководством ВР, ни комитетом, который будет рассматривать эти правки, нарушаться регламент не будет", – добавил Разумков.

Он отметил, что по состоянию на 19 декабря профильный комитет рассмотрел не более 200 правок к законопроекту, и добавил, что согласно предварительной позиции, объем для продажи земли в одни руки может составить 10 тыс. га, однако есть предложения и о меньшем объеме.

"Вопрос, который был вопиющим и смущал аграриев – вопрос количества в одни руки. Даже когда мы заходили в рассмотрение в первом чтении, мы говорили, что оно будет меньше. 213 тысяч га – это действительно многовато... Ключевым элементом является позиция о 10 тысячах в одни руки, но есть и другие предложения. Даже и меньше", – заявил Разумков.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.

Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме.

Закон об открытии рынка земли вынесут в зал для голосования после рассмотрения в аграрном комитете всех поправок к документу. Об этом 18 декабря сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после встречи с председателями парламентских фракций.