Против мошенников: в Минобороны рассказали о последствиях встречи с представителями Пентагона (фото)
Украинские чиновники заверили инспектора из Минобороны США, что в апреле 2024 года в стране заработает особая система, которая не допустит коррупции и мошенничества.
Команда Министерства обороны Украины, возглавляемая министром Рустемом Умеровым, завершила общение с генеральным инспектором из Пентагона Робертом Сторчем, который прибыл из США. Чиновники заключили меморандум, в котором зафиксировали, за чем нужно следить украинцам, получая американскую помощь. О деталях встречи и подписанного документа рассказала пресс-служба Минобороны на портале ведомства.
По итогам встречи подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил намерение и в дальнейшем следить за расходованием международной военной помощи.Важно
Основные пункты меморандума направлены на предотвращении и выявлении коррупции и мошенничества:
- США и Украина будут регулярно обмениваться информацией;
- будут проводить совместные мероприятия, чтобы выявлять нарушения;
- введут специальный механизм, чтобы обмениваться запросами;
- запланируют определенные периодические встречи, чтобы уточнять будущие цели.
Документ подписали два должностных лица: со стороны Украины — глава главной инспекции Минобороны, адмирал ВМС ВСУ Игорь Воронченко, со стороны США — главный инспектор минобороны США Роберт Сторч.
Пресс-служба Минобороны Украины также указала, что визитерам из США рассказали о мерах, которые принимаются для контроля за расходами в сфере обороны. Их заверили, что конца апреля в Украине начнет работать специальная система, которая сделает невозможными любые злоупотребления, преступления и нарушения. В частности, будут действовать следующие механизмы:
- система надзора;
- менеджмент рисков;
- предотвращение коррупции;
- демократический контроль.
На фотографиях с места событий можно увидеть, что во встрече, кроме Умерова и Воронченко, участвовали заместители — Юрий Джигир и Станислв Гайдер. Из США, тем временем, кроме представителя Пентагона, прибыли представители Госдепартамента и Агентство США по международному развитию (USAID).
Отметим, Роберт Сторч уже посещал Украину с целью проверки расходования международной помощи. Предыдущий его визит состоялся 28 января 2023 года: по итогам сообщил, что нарушений не нашел.
США и Украина — детали
Отметим, в США уже полгода откладывается выделение Украине пакета помощи в размере 61 млрд долл. Решение блокируется на уровне Палаты представителей Конгресса, где представители Республиканской партии продолжают переговоры по миграционному законодательству. Тем временем в Пентагоне подтвердили, что уже не имеют ресурсов для отправки в Украину новых партий вооружения.
Напоминаем, 31 января в Украину прибыла заместитель Государственного секретаря Виктория Нуланд. Кроме того, в этот же день стало известно о выделении нового пакета помощи от Германии: в нем же ракеты ПВО, но нет большого количества артиллерийских снарядов.