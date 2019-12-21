В Киеве полностью открыли движение по мосту Патона

Аварийно-восстановительные работы продолжались круглосуточно

В Киеве после ремонта полностью возобновили движение по мосту Патона. Об этом сообщает Официальный портал Киева.

"На мосту им. Патона полностью открыто транспортное движение. Ремонтные работы закончили на 3 дня раньше", – говорится в сообщении.

Ранее мосту было выявлено аварийное проседание покрытия. В "Киевавтодоре" сообщили, что движение по мосту частично ограничат на крайней левой полосе в направлении левого берега столицы с 21.00 17 декабря по 06.00 23 декабря.

Для восстановления покрытия использовали бетон с улучшенными качествами. Аварийно-восстановительные работы продолжались круглосуточно.

Отмечается, что текущие работы закончили и на Южном мосту, где транспортное движение также открыто.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве из-за порыва коммуникаций мост Патона превратился в гигантский водопад.