В Киеве полностью открыли движение по мосту Патона
2019-12-21 10:18:00
Аварийно-восстановительные работы продолжались круглосуточно
В Киеве после ремонта полностью возобновили движение по мосту Патона. Об этом сообщает Официальный портал Киева.
"На мосту им. Патона полностью открыто транспортное движение. Ремонтные работы закончили на 3 дня раньше", – говорится в сообщении.
Ранее мосту было выявлено аварийное проседание покрытия. В "Киевавтодоре" сообщили, что движение по мосту частично ограничат на крайней левой полосе в направлении левого берега столицы с 21.00 17 декабря по 06.00 23 декабря.
Для восстановления покрытия использовали бетон с улучшенными качествами. Аварийно-восстановительные работы продолжались круглосуточно.
Отмечается, что текущие работы закончили и на Южном мосту, где транспортное движение также открыто.
Как ранее сообщал Фокус:
- Святошинский районный суд Киева вынес приговор мужчине за ложное сообщение о минировании моста Патона в столице. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком два года.