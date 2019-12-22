В Киеве начали асфальтировать Шулявский путепровод

Подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию асфальтного покрытия

В Киеве началось асфальтирование Шулявского путепровода. Движение транспорта по нему планируют запустить уже на следующей неделе.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Отмечается, что подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию асфальтного покрытия, которое кладут на площади около 5000 квадратных метров.

Кроме того, 23-26 декабря будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. Потом состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, чтобы измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания будут использовать 30-тонные автомобили.

Указано, что делается все для того, чтобы запустить движение автомобилей по Шулявскому путепроводу уже в конце следующей недели.

Как ранее сообщал Фокус: