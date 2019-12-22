В Киеве начали асфальтировать Шулявский путепровод
2019-12-22 18:49:28
Подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию асфальтного покрытия
В Киеве началось асфальтирование Шулявского путепровода. Движение транспорта по нему планируют запустить уже на следующей неделе.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
Отмечается, что подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию асфальтного покрытия, которое кладут на площади около 5000 квадратных метров.
Кроме того, 23-26 декабря будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. Потом состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, чтобы измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания будут использовать 30-тонные автомобили.
Указано, что делается все для того, чтобы запустить движение автомобилей по Шулявскому путепроводу уже в конце следующей недели.
Как ранее сообщал Фокус:
- На строительстве Шулявского путепровода 4 декабря установили последнюю 540-тонную секцию.
- Стоимость реконструкции путепровода выросла до 1 млрд 50 млн грн из-за необходимости переноса теплосети, расположенной у самого моста.
- КГГА продлила до 15 мая 2020 года частичное ограничение движения в районе реконструкции Шулявского путепровода – на пересечении проспекта Победы и ул Вадима Гетьмана.