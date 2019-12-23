Глава МИД Украины объяснил задержку с обменом пленными

2019-12-23 07:28:48

1340 0

Украина рассчитывает на больший прогресс в вопросе обмена

У Трехсторонней контактной группы не получилось согласовать полные списки на обмен, так как украинская сторона стремится вернуть максимальное количество людей.

Об этом рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Укринформ.

По его словам, Украина рассчитывает на больший прогресс в вопросе обмена и согласовала одну группу людей, которая уже однозначно готова к обмену.

"Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям к Новому году. Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками", − сказал Пристайко.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...