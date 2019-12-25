ВАКС продлил содержание под стражей для экс-замминистра Грымчака
2019-12-25 09:49:20
Грымчаку продлили срок содержания под стражей на 53 дня
Высший антикоррупционный суд продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Грымчаку продлили срок содержания под стражей на 53 дня (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1,9 млн грн.
Напомним, суд в три раза уменьшил сумму залога Юрию Грымчаку.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 14 августа СБУ совместно с НАБУ и ГПУ задержала замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овсиенко. Они якобы требовали взятку в $1,1 млн за оказание влияния на суды и чиновников Минкультуры и КГГА.
- 16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на два месяца Грымчака, однако ошибся с его отчеством. Вместо "Юрия Николаевича Грымчака" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича Грымчака".
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17 августа Черниговский суд исправил ошибки в постановлении об избрании меры пресечения Гымчаку и отправил его в СИЗО.
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В тот же день жена Грымчака Юлия заявила, что не будет вносить залог за своего мужа.
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Также стало известно, что суд избрал меру пресечения помощнику Грымчака – 2 месяца ареста с правом выхода под залог 4 млн грн.
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14 ноября Высший антикорсуд продлил на два месяца меру пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей.