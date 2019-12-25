ВАКС продлил содержание под стражей для экс-замминистра Грымчака

2019-12-25 09:49:20

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Грымчаку продлили срок содержания под стражей на 53 дня

Высший антикоррупционный суд продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Грымчаку продлили срок содержания под стражей на 53 дня (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1,9 млн грн.

Напомним, суд в три раза уменьшил сумму залога Юрию Грымчаку. 

Как ранее сообщал Фокус:

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