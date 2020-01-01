В первый день нового года на Донбассе ранен военный

Боевики два раза нарушили режим тишины

В среду, 1 января, украинский военный на Донбассе получил ранение из-за обстрелов со стороны боевиков.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток оккупанты два раза нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оба обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (Новолуганское и Орехово) и не затронули районы разведения сил и средств.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря боевики нарушили режим прекращения огня трижды, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.