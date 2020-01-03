В Украине заработала услуга "е-малыш": оформить документы стало проще

10 госуслуг, связанных с рождением ребенка, объединили в одну

Украинцам стала доступна услуга "е-малыш". Первой воспользовалась этим сервисом пара родителей в Харьковском городском перинатальном центре. Об этом сообщил "Урядовый портал".

"Мы объединили 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, в одну. Теперь родители смогут непосредственно в роддоме получить ряд государственных услуг для родителей младенцев. Получить комплексную услугу можно будет также дома через интернет и в Центре предоставления админуслуг", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Отмечается, что теперь, вместо необходимых 37 документов, нужен всего один – заявление любого из родителей.

В течение января комплексная услуга "е-малыш" заработает еще в 10 городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Напомним, что решение о запуске с 1 января 2020 года пилотного проекта "е-малыш" Кабмин принял в июле 2019 года. Он позволит молодым родителям без бюрократии получить от государства 10 базовых услуг, связанных с рождением ребенка. Речь идет о государственной регистрации рождения ребенка, регистрации места проживания ребенка, назначении государственных выплат при рождении ребенка, внесении сведений о ребенке в реестр пациентов, внесении сведений в реестр налогоплательщиков, выдаче удостоверений родителям многодетных семей, назначении помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях и другие важные услуги.

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