В Киеве горел храм Свидетелей Иеговы. Есть пострадавший
2020-01-08 11:32:58
Пострадавший до прибытия пожарных сам пытался бороться с огнем
Рано утром 8 января произошел пожар в трехэтажном здании на улице Пожарского в Киеве (Деснянский район). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС на своей странице в Facebook.
В этом здании расположен Зал царства Свидетелей Иеговы – храм этой церкви.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 4:55. "По прибытии, пожарные установили, что горит крыша. Уже в 6:49 пожар удалось локализовать, а в 7:03 и ликвидировать на общей площади 150 кв. м", – говорится в сообщении.
В результате пожара пострадал мужчина 1977 года рождения, который до прибытия пожарных, вероятно, сам пытался бороться с огнем. Его госпитализировали.
Сложность тушения заключалась в том, что спасателям пришлось тратить время на поиск подъезда к зданию, а также вручную откатывать припаркованный автомобиль для установки подъемника.
Причина возникновения пожара выясняется.
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