Госавиаслужба запретила украинским авиакомпаниям полеты над Ираком
2020-01-08 22:21:53
Алексей Гончарук сообщил о начале внеплановой проверки самолетов МАУ и других авиакомпаний
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил у себя в Facebook о запрете украинским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака.
Запрет Государственной авиационной службы на полеты вступает в силу с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на все авиакомпании, зарегистрированные в Украине.
"Госавиаслужба запретила полеты в воздушном пространстве Исламской Республики Иран и Исламской Республики Ирак для эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине, с 00:00 9-го января 2020 года", – написал Гончарук.
Кроме того, премьер-министр сообщил о начале внеплановой проверке самолетов "Международных авалиний Украины", а также других авиакомпаний.
"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", – сообщил Гончарук.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Украина уже известила власти Ирана о готовности направить на место крушения украинского боинга своих специалистов.