Госавиаслужба запретила украинским авиакомпаниям полеты над Ираком

Алексей Гончарук сообщил о начале внеплановой проверки самолетов МАУ и других авиакомпаний

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил у себя в Facebook о запрете украинским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака.

Запрет Государственной авиационной службы на полеты вступает в силу с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на все авиакомпании, зарегистрированные в Украине.

"Госавиаслужба запретила полеты в воздушном пространстве Исламской Республики Иран и Исламской Республики Ирак для эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине, с 00:00 9-го января 2020 года", – написал Гончарук.

Кроме того, премьер-министр сообщил о начале внеплановой проверке самолетов "Международных авалиний Украины", а также других авиакомпаний.

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", – сообщил Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.

Украина уже известила власти Ирана о готовности направить на место крушения украинского боинга своих специалистов.