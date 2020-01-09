За минувшие сутки на Донбассе трое раненных
2020-01-09 07:41:35
Стреляли из артиллерийских систем и стрелкового оружия
8 января вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы украинских позиций были произведены из запрещенных минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщил штаб ООС.
Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по защитникам Лебединского, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток".
Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности группы "Север": дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный, неподалеку от Новоалександровки и возле Новолуганского.
В результате обстрелов трое военнослужащих получили ранения.
С начала суток 9 января обстрелов не отмечено.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики пророссийских образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.
- По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.