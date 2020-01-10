Война с игорным бизнесом: закрыто более 911 заведений, открыто 437 уголовных дел

Правоохранители изъяли 11,6 тыс. единиц игрового оборудования и компьютерной техники

Правоохранители прекратили деятельность более 911 нелегальных игорных заведений в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По факту ведения незаконного игорного бизнеса было открыто более 400 уголовных производств.

"По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых под процессуальным руководством прокуратуры провели почти 1,2 тыс обысков, изъяли 11,6 тыс. единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные денежные средства, а также черновые записи", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

29 сентября Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает легализацию игорного бизнеса.

В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса принесет бюджету страны дополнительные 2-2,5 млрд грн (около 82,9-103,7 млн долларов).

19 декабря Верховная Рада отклонила законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.