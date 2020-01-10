Украина потребует компенсацию, если докажут версию удара ракеты в самолет, – Пристайко
2020-01-10 19:18:28
Кроме того, украинская сторона будет требовать привлечения к ответственности всех виновных
Украина будет требовать компенсацию и привлечения виновных к ответственности, если будет доказано версию удара иранских ПВО по украинскому авиалайнера.
Об этом Пристайко заявил на брифинге.
"Если будет доказано, то мы не только будем требовать привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсацию", – сообщил он.
Но об этом на сегодняшний момент, по его словам, еще рано говорить.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.
- В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.
- После обвинений в поражении самолета ракетой Иран сразу же согласился открыть бортовые "черные ящики". Их открытие должно состояться вечером 10 января.
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