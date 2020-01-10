Попадание ракеты и теракт. Баканов назвал приоритетные версии крушения самолета в Иране

"Тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", – подчеркнул глава СБУ

Служба безопасности Украины рассматривает две приортетные версии авиакатастрофы самолета в Иране: попадание ракеты и теракт.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, передает пресс-служба ведомства.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", – сообщил Баканов.

Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует.

"Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", – подчеркнул глава СБУ.

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.

После обвинений в поражении самолета ракетой Иран сразу же согласился открыть бортовые "черные ящики". Их открытие должно состояться вечером 10 января.