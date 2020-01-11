Значительную часть Украины снова накрыло облако угарного газа

Загрязнение связывают с работой угольных ТЭЦ и других промышленных предприятий

Второй раз за последние три месяца над Украиной зафиксировано облако угарного газа (СО), накрывающее собой почти половину страны. Об этом сообщил в Facebook глава комитета Общественного совета при Киевской горгосадминистрации Олег Попенко.

"Над Украиной опять самая высокая концентрация СО в мире, сравнимая с промышленными районами Китая и Нью-Йоркской агломерацией. Накрыло так же, как в октябре 2019 года – от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя", – написал он.

Концентрация СО над Украиной, 1:00, 11 января 2020 года

По данным климатического портала windy.com, концентрация угарного газа над Украиной 11 января сопоставима с ее величиной над северными штатами Индии, южными провинциями Китая, и промышленными зонами США.

По данным Укргидрометцентра, представленным на сайте ГСЧС, 10 января, в 13:00 уровень угарного газа в Киеве на 50% превышал предельно допустимую норму. Характер погоды 11 января не был благоприятен для рассеивания вредных примесей в приземном слое воздуха.

Под действие ветров облако угарного газа постепенно рассеивается и перемещается на восток и юго-восток. Но на смену ему образуется другое.

Прогноз концентрации СО над Украиной на 1:00, 13 января 2020 года

Вероятнее всего, нынешняя загрязненность воздуха связана с работой угольных ТЭЦ, а также выбросами промышленных предприятий.

Предыдущий раз такое же облако угарного газа накрывало Украину 20 октября 2019 года. Тогда причину появления смога над Киевом в КГГА объяснили пожаром на торфянике, большим количеством автомобилей в столице, сжиганием горожанами листьев и температурной инверсией атмосферы.

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