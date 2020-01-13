Пристайко: Иран не пытается переложить ответственность за авиакатастрофу на США

По его словам, на низших уровнях, включая руководителя военной авиации, было долгое объяснение, о том, как возрастало напряжение из-за действий США и коалиции, что были чрезмерные действия на тактическом уровне

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить часть вины на США.

Об этом Пристайко заявил в эфире ВВС Radio 4, передает ВВС-Украина.

"Они признают на самом высоком уровне", – рассказал Вадим Пристайко, говоря о разговоре украинской власти с иранским президентом Хасаном Рухани.

По его словам, на низших уровнях, включая руководителя военной авиации, было долгое объяснение, о том, как возрастало напряжение из-за действий США и коалиции, что были чрезмерные действия на тактическом уровне и т.д

"Но что я вижу и что мы признаем - на высшем уровне они взяли полную ответственность. И обещают не только нам и "скорбным странам" (Grieving nations – стран, которые потеряли своих граждан в катастрофе, – ред.), но и всему международному сообществу, что никто не избежит наказания", – рассказал Пристайко.

"И еще один момент, о котором четко сказал президент Ирана: не забывайте, что половина пассажиров самолета были граждане Ирана. Поэтому и Иран выполнит часть своих обязательств", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.