Крушение Boeing 737. Группа ГСЧС вернулась из Ирана в Украину
2020-01-14 13:22:11
В Иране украинские спасатели провели шесть дней
Сегодня, 14 января, украинские спасатели, которые работали на месте крушения Boeing737, вернулись в Украину из Ирана.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В аэропорту "Киев" группу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям встречал секретарь СНБО Алексей Данилов и глава ГСЧС Николай Чечеткин.
Украинские спасатели вылетели в Тегеран в день крушения лайнера МАУ – 8 января. Таким образом, в Иране они провели шесть полных дней.
В иране группа занималась восстановлением корпуса самолета из его фрагментов.
Как ранее писал Фокус:
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Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
- Люди вышли на протесты под лозунгами "Вы отомстили Иранцам", "Извиняйтесь и увольняйтесь", "Отставки мало, необходимо расследование" и даже "Смерть диктатору". Иранские силы безопасности разогнали митинги, однако недовольные все-равно продолжают выходить на протестные акции.