Окуеву застрелили из чешского автомата. МВД показало фото орудия убийства

Оружие нашли в 600 метрах от места преступления

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко обнародовал в Facebook фото оружия, из которого 30 октября 2017 года была убита активистка Амина Окуева.

По его словам, оружие нашли в 600 метрах от места преступления.

"Он только внешне напоминает автомат Калашникова. Это на самом деле другое оружие, довольно редкое на постсоветском пространстве вообще, а в Украине и подавно", – написал Шевченко.

Он сообщил, что обнаружение автомата стало ключом для раскрытия преступления, которое имело заказной характер.

"Такой автомат Sa vz. 58 производился Чехословакией с 1958 до 1984 года. В 2000 году снят полностью с вооружения. Таких стволов много в Чехии, Словакии, на Кубе, в странах Африки. В Украине, повторюсь, это очень редкое оружие. Поэтому оно стало ключом для раскрытия", – написал Шевченко в соцсети.

По данным МВД, для убийства Окуевой также были использованы специальные бронебойные патроны.

Напомним, 12 января правоохранители задержали подозревамого в убийстве активистки Евромайдана и добровольца АТО Амины Окуевой. Его ДНК совпала с ДНК, найденной на автоматическом оружии, которое убийцы бросили на месте преступления. Имя задержанного в полиции не назвали, но, по данным СМИ, это Игорь Редькин 1964 года рождения.

Амина Окуева родом из Одессы, ранее носила имя Наталья Никифорова. Амина участвовала в Революции достоинства и войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".

Как ранее сообщал Фокус:

Первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.