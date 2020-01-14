Юрист о крушении боинга МАУ: Одних устных признаний вины от Ирана недостаточно

Кроме официальных заявлений иранских властей, необходимо получить соответствующие выводы международной комиссии по расследованию причин катастрофы

Власти Ирана должны документально признать свою вину в крушении авиалайнера МАУ под Тегераном.

Об этом в интервью Фокусу рассказал заслуженный юрист Украины, старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Романом Марченко.

"Один важный момент: невзирая на официальные заявления иранских лиц, необходимо получить соответствующие выводы той международной комиссии, которая создана и которая проводит расследование авиаинцидента, а также продолжать расследование уголовных дел, чтобы все виновные были привлечены к ответственности", – отметил он.

Почему это важно, Марченко пояснил на примере катастрофы ТУ-154 авиакомпании "Сибирь" над Черным морем 2001 года, в который попала ракета во время украинско-российских учений. Президент Леонид Кучма тогда извинился за произошедшее и уволил руководство Вооруженных сил. Украина добровольно, без признания ответственности, выплатила по $100 тыс. семьям пассажиров.

Но когда часть родственников погибших, не согласных с суммой компенсации, и авиакомпания "Сибирь" подали в суд, украинское министерство обороны как ответчик заняло прямо противоположную позицию и настаивало, что доказательств причастности к сбитию самолета именно Украиной нет, и в исках было отказано.

"Поэтому, учитывая ситуацию в Иране и теоретическую возможность смены власти, неизвестно, как на инцидент с нашим Боингом отреагирует новое руководство страны. Поэтому мы не должны довольствоваться признанием вины в устном режиме, а должны оформить все документально", – подчеркнул Марченко.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.