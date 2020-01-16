В Atlantic Council вспомнили новогоднее обращение Зеленского: это было что-то новое

Аналитики заявили, что украинский лидер произнес одну из самых значительных речей в своей молодой политической карьере

В американском аналитическом центре Atlantic Council заявили, что новогоднее обращение к украинцам президента Владимира Зеленского стало одной из самых значительных речей его молодой политической карьеры. Об этом говорится на сайте организации.

"Он воспользовался случаем, чтобы изложить свое видение инклюзивной украинской национальной идентичности, преодолевающей языковые и этнические барьеры... Он призвал свою аудиторию задуматься о том, что значит быть украинцем сегодня. Он предложил им сосредоточиться на том, что объединяет, а не разделяет украинцев. В стране, более привыкшей к поляризации нарративов об империи и оккупации, это было что-то новое", – отмечают аналитики.

Также в Atlantic Council также отметили, что критика Зеленского за "попытки преуменьшить символическое значение названий улиц и памятников, чтобы изобразить его равнодушным или даже враждебным по отношению к украинским национальным ценностям", не имеет никаких оснований.

"В действительности, Зеленский намекал на необходимость такта в отношении темпов изменений в этих чувствительных сферах. Он пытался сформулировать подход к украинской национальной идентичности, который был бы как прагматичным, так и принципиально европейским. Его формула включала признание разнообразия страны и признание ее потенциальной хрупкости, в то же время, делая акцент на общем опыте и общих культурных ориентирах, способных объединяться", – отметили в аналитическом материале.

Как ранее сообщал Фокус:

31 декабря президенты Украины и РФ Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками. Президенты обсудили дальнейший обмен пленными.

Пользователи сети заметили сходство новогодней речи президента Владимира Зеленского со статьей члена ОУН (м) Уласа Самчука "Нарід чи чернь?" 1941 года.