Катастрофа в Иране: завершилась идентификация тел погибших украинцев

Передача тел планируется до 19 января

Эксперты МВД Украины, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших украинцев в результате крушения самолета "МАУ".

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января.

15 спасателей, четыре следователя и три эксперта МВД помогают иранским коллегам расследовать причины авиакатастрофы.

Сейчас 2 эксперта-генетика МВД Украины остаются в Тегеране до завершения идентификации погибших и возвращения родственникам.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков").

Согласно информации французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились с запросом в компетентные органы Ирана о передаче украинской стороне бортовых "черных ящиков" самолета МАУ.

В Офиса генпрокурора заявили, что Украина не получила от Ирана ни одного ответа на два запроса по доступу к черным ящикам сбитого у Тегерана Boeing 737.