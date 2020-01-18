На Донбассе ранены 8 бойцов ВСУ
2020-01-18 19:37:04
За текущие сутки боевики 5 раз нарушили режим тишины
На Донбассе в субботу, 18 января, ранения получили восемь украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что за текущие сутки боевики 5 раз нарушили режим тишины.
Противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.
Вражеские обстрелы были зафиксированы около населенных пунктов Пески, Красногоровка, Павлополь, Васильевка и Орехово.
Также в пресс-центре добавили, что ситуация на всех участках разведения сил и средств остается стабильной.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 января противник 11 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, БПЛА, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
- 16 января противник 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
- Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
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