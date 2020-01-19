В Украине сокращается число вакансий и растет безработица

Увеличение безработицы связано либо с закрытием предприятий, либо с тем, что люди начали чаще регистрироваться как безработные

Согласно отчетности, опубликованной Госстатом, на момент декабря 2019 года в Украине на 17% стало больше безработных, чем в ноябре 2019 года.

Так, в декабре прошлого года в стране было официально зарегистрировано 338,2 тыс. безработных, что на 49,3 тыс. больше, чем в ноябре 2019 года, когда было зарегистрировано 288,9 тысячи человек, не нашедших возможности трудоустроиться.

Вместе с тем, в декабре сократилось и количество вакансий. Если в ноябре число вакансий составляло 80,9 тыс. человек, то в декабре эта цифра составила 59 тыс., что на 27% меньше, чем в предыдущем месяце. Нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию в декабре составила 6 человек (в ноябре – 4 человека).

Согласно данным Госстата, из 338,2 тыс. безработных в декабре 177,3 тыс. – женщины (мужчин – 160,9 тыс.). Большинство безработных зафиксировано в городе – 176 тыс. (сельское население – 162,2 тыс. человек).

Издание UBR отмечает, что показатели числа зарегистрированных безработных и количества вакансий находятся в обратной зависимости. Учитывая это, можно предположить, что увеличение безработицы связано либо с закрытием предприятий (люди увольняются, а количество вакансий не увеличивается), либо с тем, что люди начали чаще регистрироваться как безработные.

Тем не менее, в годовом измерении ситуация с безработицей улучшилась. Хотя количество зарегистрированных безработных в декабре на 26,1 тыс. меньше, чем в январе, число вакансий сократилось на 8,8 тыс. человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Нынешний глава Кабмина Алексей Гончарук еще до назначения премьером в интервью Фокусу рассказывал, что уже этой осенью нужно завершить реформу трудовых отношений. По его словам, в Украине часто проще развестись, чем уволить наёмного работника.