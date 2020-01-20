Детей без прививок в школу будут допускать по решению директора, – Новосад

Подобные решения пока только разрабатываются совместно с Минздравом

Допуск в школу детей, не прошедших вакцинацию, будет личной ответственностью руководителя учебного заведения. Об этом сказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью "Интерфаксу-Украина".

"За школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения – принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку", – пояснила она.

Министр подчеркнула, что подобные решения еще разрабатываются совместно с Минздравом.

Минобразования также обратилось в Минздрав с просьбой внести изменения в справку №086, которая является обязательной для зачисления ученика в учебное заведение, чтобы указывать о наличии или отсутствии прививки. "Это будет первый шаг для решения этого вопроса", – считает Новосад.

Минобразования подготовило письмо в регионы с предложением главам областных государственных администраций усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что невакцинированные дети, кроме тех, которые имеют противопоказания к вакцинации, не смогут посещать школу и детские сады с другими учениками. В то же время, Киевская городская госадминистрации заявила, что в столице не будет запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования.

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