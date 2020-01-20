Эксперимент с электронными учебниками провалился, но от идеи не отказываются, – Новосад

В бюджет на 2020 год снова заложены средства на электронные учебники

Пилотный проект по использованию электронных образовательных материалов в отдельных школах завершился отрицательно из-за неудовлетворительного качества электронных образовательных материалов, но в будущем он будет возобновлен. Об этом сказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это поучительная история для нас и для системы образования", – считает она.

В рамках эксперимента были закуплены планшеты на тысячу школ, но главная проблема оказалась самими электронными учебниками.

"Министерство объявило конкурс. Я лично пересмотрела все предложенные учебники – это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать. Я не могу допустить, чтобы такое закупалось за госсредства и попадало в школы. Это нельзя назвать электронными образовательными материалами – это просто какие-то pdf-ки к которым где-то пристроили звук, где-то фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен", – констатировала министр.

Она подчеркнула, что с такими материалами качество обучения не изменится. В связи с этим, в конце 2019 года министр приняла решение остановить проведение данного конкурса.

В то же время, Новосад отметила, что эксперимент будет возобновлен. "Мы сделаем вторую попытку. На этот год мы снова заложили деньги на электронные учебники и сейчас должны подготовить новые нормативные документы и новые требования к экспертизе этих учебников, а также начать диалог с производителями", – сказала она.

Напомним, что в январе прошлого года Минобразования сообщило, что украинские школьники и учителя получат доступ к электронным аналогам бумажных учебников, которые будут распространяться бесплатно в формате pdf – такую норму содержит закон "Об образовании". Также дети и учителя получат электронные версии учебников, у которых нет печатных аналогов.

Так выглядит страница хорошего электронного учебника

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