Детали поездки президента в Оман узнаете в "свое время", – Пристайко

Глава МИД в который раз отказался комментировать вояж Владимира Зеленского на Аравийский полуостров

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, заявил, что МИД предоставит информацию о визите президента Владимира Зеленского в Оман "в свое время". Об этом передают Украинские Новости.

"Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и Администрация получаем запросы, (в ответ) на которые мы в свое время все вам объясним", – сказал он.

Как известно ранее СМИ заметили Владимира Зеленского в Омане вместе с семьей. При этом визит Зеленского не анонсировался ни украинской, ни оманской стороной.

Позже Офис Президента подтвердил поездку Владимира Зеленского, однако вокруг этого события осталось немало вопросов.

Так, Вадим Пристайко отказался комментировать визит Зеленского в Оман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Как сообщила Украинская правда, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов тогда попросил главу МИД показать приглашение султана Омана, программу визита, а также назвать всех лиц, которые в МИД готовили эту поездку.

Однако Пристайко ушел от прямого ответа, сославшись на то, что готовился к встрече с депутатами по вопросу сбитого в Иране украинского боинга.

"Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией. У меня сейчас нет с собой этих документов, я готовился к разговору по нашему сбитому самолету. Но мы вовремя ответим вам в соответствии с требованиями депутатского запроса", – сказал глава МИД.

Как ранее сообщал Фокус:

В Омане Зеленский действительно встретился с министром иностранных дел страны Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.