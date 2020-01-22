Впервые за три дня на Донбассе обошлось без потерь

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня

В течение 21 января, вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку от населенного пункта Красногоровка и рядом с Водяным.

Один обстрел по украинским позициям открывался неподалеку населенного пункта Зайцевого. Противник применил минометы калибра 82-мм – 4 мины, станковый противотанковый гранатомет – 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

20 января боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

19 января боевики 11 раз обстреляли украинских военных. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.

18 января вследствие обстрелов боевиков погиб один украинский военный, еще 10 получили ранения.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.