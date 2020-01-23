В Херсоне неизвестные сожгли офис партии Шария

Офис находился на первом этаже жилого дома

Неизвестные сожгли офис "Партии Шария" в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Офис партии на первом этаже 5-этажного жилого дома по улице Университетской подожгли около 23:50 22 января.

Полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. По данным правоохранителей, злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" по факту поджога офисного помещения в центре города".

"Партия Шария.Херсон" в Facebook подтвердила, что подожгли офис партии.

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