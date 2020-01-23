На ходовых направлениях появится новая гостиничная сеть

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У всех путешествующих с Coral Travel теперь будет еще больший выбор мест для отдыха. Об этом рассказали на презентации OTI Hotels & Resorts International: Evolution 2020.

Татьяна Прокопенко, глава туроператора, анонсировала увеличение сети на десятки гостиниц в Турции и других облюбованных туристами странах. По ее словам, сеть уже насчитывает 15 отелей, к летнему сезону к ним присоединятся еще 5, а к концу года гостиниц-партнеров станет 30.

Больше не нужно искать идеальное соотношение качества и цены: на любимых курортах заработает новая отельная сеть

Онлайн-пространство дает сегодня туристу безграничные возможности для поиска доступных вариантов отдыха. Но желание сэкономить приводит к разочарованиям, когда в реальности оказывается, что отель не соответствует описанию. Поэтому холдинг начал развитие собственной сети гостиниц. Сейчас он владеет отелями в турецких городах Белеке, Кемере и Сиде. Под управлением холдинга и египетский отель в Шарм-эль-Шейхе.

Что нового ожидает туристов?

В расширенной сети отелей украинские туристы найдут и знакомые бренды Xanadu Resort и Otium Hotels, и новый Seven Seas Resort & Hotels. Последний позиционируется как бренд высокого класса — 5-звездочный отель с огромным пространством.

Отели бренда Otium Hotels различаются по категориям, и каждый турист найдет для себя оптимальный вариант:

Категория Otium Inn Hotels — экономичный сегмент 4*.

Otium Park Hotels — высокоуровневые предложения 4* и бюджетные 5*.

Otium Hotels — классический вариант отелей 5*.

Otium Family Hotels — отели 5* для пребывания с детьми: большие номера и территория отеля, детский клуб.

Otium Senses Hotels — гостиницы для взрослых туристов 5*.

Otium Style Hotels — изысканные отели 5*.

Otium Boutique Hotels — высокоуровневые предложения с изюминкой, отображают местные колорит, находятся в зданиях с историей или элитных новостройках.

Новая отельная сеть в Турции, Египте и Тунисе

Гостиничный фонд расширится за счет приобретения недвижимости, смены менеджмента в других отелях и путем франчайзинга. Договор о работе по стандартам OTI предусматривает обучение и подготовку персонала к новому формату обслуживания, универсализацию сервиса, меню, досуга, соответствие единым санитарным нормам.

Предложения Coral Travel в текущем году увеличены на160 отелей, которые уже снискали популярность туристов, количество эксклюзивов увеличено на 53 гостиницы в Турции, Греции, Испании и Египте.

Для семейных украинских туристов разработана концепция идеального отпуска с детьми — Sun Family Club: пока младшее поколение играет, обучается и развивается, родители спокойно расслабляются.