Аэропорт Братиславы закрывают на ремонт: авиакомпании меняют рейсы из Украины

Некоторые рейсы перенесут в Вену

Аэропорт Братиславы закроется на ремонтные работы обеих взлетно-посадочных полосах – это повлияет на рейсы двух авиакомпаний, которые выполняются из Украины.

Об этом сообщает Avianews.

Сейчас в Братиславу из аэропорту Жуляны, Львов и Одесса летает Wizz Air. Ryanair осуществляет рейсы в столицу Словакии из аэропорта Борисполь.

Ремонтные работы продлятся в период с 21 апреля по 1 мая 2020 года включительно.

На данный момент оба авиаперевозчика уже внесли изменения в свои системы бронирования. При выборе рейсов Киев-Братислава Wizz Air указывает, что в период с 21 апреля по 1 мая прилеты и вылеты будут выполняться через аэропорт в Вене. Расстояние между городами не более 100 км.

Также Wizz Air убрал из расписания рейсы из Львова и Одессы в Братиславу. Так же поступил Ryanair с рейсами из Киева в Братиславу – на период ремонтных работ они недоступны для бронирования.

Издание сообщает, если отмена рейсов произошла более чем за 2 недели до вылета, пассажир не может рассчитывать на денежную компенсацию, однако может бесплатно вернуть билеты или изменить дату вылета без оплаты штрафа. В некоторых случаях авиакомпании позволяют менять маршрут на альтернативный.

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