В Украине потеплеет на денек, а потом придут дожди и мокрый снег, – синоптики

В понедельник температура поднимется до 5-7 градусов тепла

В Украине на следующей неделе ожидаются мокрый снег и дожди. Правда, в понедельник, 27 января, погода успеет порадовать почти весенним теплом.

По данным Укргидрометцентра, назавтра синоптики обещают преимущественно сухую погоду, а температурный режим будет отличаться. В западных, центральных и восточных областях 2-5 градусов, на севере – 1-3 тепла, а на юге теплее всего – 4-7 градусов, в Крыму до +8. В Киеве 3-5 градусов выше нуля.

Погода начнет портиться во вторник, 28 января, когда в страну придут дожди, местами с мокрым снегом. Так, дождь со снегом пройдет на западе в Закарпатской и Львовской областях, а также на востоке и частично в центре страны. На юге дожди. Температура воздуха 3-5 градусов тепла, на юге до +7. В Киеве без осадков и максимум +5.

В середине недели – в среду, 29 января, погода ухудшится на всей территории страны. На юге пройдет дожди, на востоке, севере и в центре – мокрый снег. Дождь со снегом ожидается в западных областях.

В Киеве снег будет переходить в мокрый снег. Температура воздуха 3-5 градусов, на юге станет еще теплее – до +9.

Как ранее сообщал Фокус: