В Киеве горело здание министерства культуры (обновлено)
2020-01-27 12:07:00
В данный момент проводится эвакуация людей
В Киеве горит здание министерства культуры. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в "Фейсбук".
В ГСЧС заявили, что в данный момент проводится эвакуация людей.
"Идет эвакуация людей из административного здания Министерства культуры Украины. В 10:14 по улице Ивана Франко, 19 в 3-этажном здании на 3-м этаже Министерства возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания", - сказано в заявлении.
Сообщается, что для того, чтобы не мешать спецтехнике, сотрудники полиции перекрыли движение транспорта.
ГСЧС Киева заявляет, что на месте возгорания работают 30 спасателей и 10 единиц техники.
Обновлено
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что пожар в здании Минкульта ликвидирован. Во время операции было спасено четыре человека.
Как сообщает Информатор, возгарание возникло в подвале в помещении архива. До прибытия спасателей эвакуировали 220 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
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