В 2020 году в Украину прилетели 3964 пассажира из Китая. Минздрав всех их обзвонит

Замглавы МОЗ уверяет, что большинство регионов готовы к борьбе с вирусом, а семейные врачи знают, что делать

Министерство здравоохранения проведет телефонный опрос пассажиров, которые прилетели из Китая, для мониторинга состояния их здоровья с целью противодействия распространения в Украине уханьского коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль сообщил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"С завтрашнего дня усиливаем работу с пассажирами, которые прилетели из Китая. Глубина исследования составит две недели, с учетом уточненной информации о том, что инкубационный период заболевания составляет 10 дней", – рассказал он.

По словам Коваля, по данным Госпогранслужбы с 1 января 2020 года из Китая в Украину вернулись 3964 человек. Он добавил, что граждане, в отношении которых возникнет подозрение на заражение коронавирусом, могут быть взяты на карантин.

"Те, у кого повышается температура, могут попасть под карантин. С точки зрения медицинской карантин не нужен", – сказал он.

Также Коваль утверждает, что большинство регионов готовы к борьбе с заболеванием, а "семейные врачи знают, что делать".

Врача-эпидемиолог Центра общественного здоровья Оксаны Кошапко также сообщила, что на данный момент в Украине зарегистрированы 13 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа.

Напомним, с 26 января в аэропорту "Борисполь" в начали измерять температуру пассажиров, которые прилетелими прямыми авиарейсами из Китая.

Авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, прекращает полеты в Китай на период с 3 февраля по 28 марта в связи с коронавирусом. Туристов возвращают домой.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.

За прошедшие сутки (28 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса составило 26 человек, а количество заболевших в Китае увеличилось на 1 459 человек.