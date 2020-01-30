Из "ДНР" на "Поле чудес": оккупанты отправили дончанку в Москву к Якубовичу на телесъемки

Жительнице оккупированного Донецка оплатили поездку на капитал-шоу

Жительнице оккупированного Донецка оплатили поездку на съемки телевизионной программы "Поле чудес" на пропагандистском Первом канале, сообщает пресс-служба "мэрии Донецка".

Отмечается, что дончанка Нина Парфириевна обратилась к местной "администрации" с просьбой помочь с поездкой в Москву на капитал-шоу, которое много лет ведет Леонид Якубович.

"Власти города" согласились оплатить поездку. Женщину отправили в столицу России, где она поучаствовала в телепередаче.

В итоге, женщина получила в подарок бытовую технику и поездку в Санкт-Петербург.

Планируется, что выпуск с ее участием выйдет в эфир телеканала 7 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

В оккупированном Донецке ранее был застрелен "заместитель командира полка спецназа внутренних войск" террористов "ДНР".

Сотрудники СБУ в Мариуполе прекратили разведывательно-подрывную деятельность бывшей военной Нацгвардии, которая работала на боевиков "ДНР".