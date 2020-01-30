И.о. гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин заявил, что карантин не является необходимой мерой в борьбе с коронавирусом

Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин на брифинге заявил, что эвакуированных из китайского города Санья украинских туристов не будут отправлять на карантин.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, карантин не является необходимой мерой в борьбе с коронавирусом.

"Карантин или изоляция пассажиров не приводит к повышению эффективности обнаружения, как новых случаев, так и к сдерживанию распространения эпидемии", – сказал Кузин.

Он отметил, что украинские граждане, которые находились в китайском городе Санья, не имели контактов с окружающими, которые Всемирная организация здравоохранения относит к высокой степени риска.

"По рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра различают два возможных типа контакта, это контакт низкой и высокой степени риска. Пребывание в Китае и даже перелет с больным отнесен к низкой степени риска. Поэтому нет никакой доказательной базы, что карантин для пассажиров будет эффективным методом сдерживания или предупреждения нераспространения занесения коронавируса", – сказал Кузин.

Он также заявил, что в Министерстве здравоохранения считают "средней" вероятность того, что китайский коронавирус может попасть или уже попал в Украину.

"Такая вероятность - средняя, поскольку это цена глобализации. Пятьдесят тысяч человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинными, ни "стопроцентными" средствами. Мы должны обеспечить в первую очередь потенциал страны по готовности, быстрому выявлению и максимальной локализации такого случая, если он будет зарегистрирован", – считает Кузин.

Отметим, что прибывшие сегодня в Украину украинские туристы рассказали, что на острове, на котором они отдыхали, нет паники, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.

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