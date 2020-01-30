Чиновники завладели 42 га заповедных земель в Конча-Заспе, – СБУ
2020-01-30 22:07:35
Оценочная стоимость земель составляет почти 1 млрд грн
СБУ разоблачила факт незаконного завладения чиновниками государственными землями природно-заповедного фонда в Конча-Заспе под Киевом. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Оценочная стоимость земель составляет 930 млн грн грн.
"Оперативники установили, что руководство районного отделения Госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара. Земли, которые находятся в ландшафтном заказнике местного значения "Озеро Конча", и относятся к природно-заповедному фонду Украины, были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком противоправного отчуждения", – сказано в сообщении.
Правоохранители зарегистрировали уголовное производство. Печерский районный суд Киева наложил аресты на эти земельные участки.
Принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.
- Накануне голосования президент Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в законопроект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцами. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.
- Евросоюз выразил поддержку планам правительства Украины открыть в стране рынок земли. В Брюсселе считают, что такая реформа может "раскрыть огромный потенциал для экономики".