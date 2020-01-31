В Одесском порту официально требуют убрать затонувший танкер Delfi с пляжа

3 февраля инспекция передаст Администрации морских портов предписание о необходимости привести одесскую акваторию в надлежащее состояние

Капитан Одесского порта Кирилл Цюпко требует, чтобы танкер Delfi, который сел на мель на одесском пляже в конце ноября 2019 года, убрали до 31 марта 2020 года.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"23 января представитель судовладельца получил от меня требования, он существенно не возражал. Только просил немного больше времени на определенные технологические моменты, но он согласен со всем", – заявил Цюпко.

По его словам, план подъема судна в Украине готовит только один научно-исследовательский институт, "недели на разработку плана им мало, нужно две недели".

По словам начальника государственной экологической инспекции Крымского-Черноморского округа Александра Ставнийчука, 3 февраля инспекция передаст Администрации морских портов предписание о необходимости привести одесскую акваторию в надлежащее состояние.

Заместитель председателя облгосадминистрации Одессы Денис Ванаш заявил, что госструктуры должны подключиться, если план подъема не будет выполняться.

25 ноября Администрация морских торговых портов Украины сообщала, что начнет эвакуировать танкер Delfi через неделю, если до этого судно не снимет с мели владелец.

Как ранее сообщал Фокус:

Поздно вечером 21 ноября в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.

Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.

Глава Одесской ОГА также собрал заседание оперативного штаба в связи с ситуацией вокруг сорвавшегося с якоря танкера Delfi.

Впоследствии танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, включительно с капитаном.