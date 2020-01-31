Полицейские в Киеве поймали иностранца с гранатой
2020-01-31 13:05:00
У мужчины нашли гранату РГД-5 и запал к ней
Во время отработки территории на улице Елены Пчелки в Киеве работники полка полиции особого назначения остановили автомобиль, у пассажира которого при проверке правоохранители изъяли из кармана куртки предмет, похожий гранату РГД-5 и запал к ней.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко рассказал, что владельцем изъятых предметов оказался 30-летний иностранец.
"Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Боеприпас направили на экспертизу и устанавливаем его происхождение", – заявил Ткаченко.
Как ранее писал Фокус:
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