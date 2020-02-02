Обстрелы на Донбассе: боевики убили одного украинского бойца, второго ранили

На востоке Украины боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня

В субботу, 1 февраля, на Донбассе боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, противник вел обстрел по украинским позициям из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Из общего числа шесть обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток". Еще девять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север".

В штабе подчеркнули, что на все обстрелы со стороны боевиков был дан адекватный ответ с использованием разрешенного вооружения.

"Вчера, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за текущие сутки потерь нет, как и обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

Как ранее сообщал Фокус:

На Донбассе боевики убили военного медика, она несла лекарства больному бойцу. Погибшей оказалась 33-летняя Клавдия Сытник.

А разведка рассказала о потерях боевиков на Донбассе с начала года. Оккупанты потеряли 27 человек боевого состава.