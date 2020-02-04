В "Борисполь" прибыл самолет с украинцами из Китая
2020-02-04 19:30:25
Украинские авиакомпании приостанавливают полеты в Китай на месяц, но ожидается еще один рейс для эвакуации украинцев из Уханя
Из китайского курортного города Санья в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с 204 украинскими туристами на борту. Теперь Украина временно приостанавливает авиасообщение с Китаем, однако 10-11 февраля будет осуществлен еще один рейс в город Ухань для эвакуации оставшихся там украинцев.
Об этом сообщает ТСН.
После прибытия все пассажиры прошли дополнительные меры безопасности. Еще на борту самолета врач измерил у прибывших температуру и поинтересовался их самочувствием. По предварительным данным медиков, все пассажиры здоровы.
По словам прибывших из Китая украинцев, их проверяли не только в Борисполе, но и в аэропорту отправления. Пассажиры рассказали, что особой паники в городе Санья нет, но все заведения там закрыты, на улицах отсутствуют люди и автомобили.
Один из прибывших пассажиров, назвавшийся Дмитрием, сообщил, что работает в туристической сфере, а сейчас вернулся в Украину, потому что из-за коронавируса эта отрасль пострадала.
"Пока нет работы, мы вернулись домой. Всех иностранных туристов эвакуировали с Хайнаня. Хотя это грубо сказано эвакуировали – была рекомендация вернуться домой", – объяснил Дмитрий.
Однако больше всего люди сожалеют, что вынуждены были раньше завершить свой отдых.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 февраля, из аэропорта "Борисполь" были госпитализированы двое пассажиров, которые прибыли из Китая, где бушует коронавирус.
- Гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский сообщил, что эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.