МВД готовы перекрывать движение из-за непогоды, – Аваков

Правоохранители готовы работать на предупреждение возможных последствий непогоды

МВД готовы перекрывать движение автомобильного транспорта из-за ухудшения погоды в Украине.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

По его словам, чрезвычайная ситуация должна быть только для служб, а не для граждан.

"Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля – должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей – это просто зима, метель. Наши службы готовы принять решение о запрете перемещения автотранспорта на автодорогах в регионах, где будет наблюдаться осложнения. Наша задача – сработать на предупреждение возможных последствий непогоды", – рассказал Аваков.

Пресс-служба ГСЧС уже сообщала, что 5-6 февраля в центральных областях ожидается снег, в восточных областях снег с дождем, порывы ветра 15-20 м/с; местами гололед и налипание мокрого снега; метели; на дорогах гололедица, образования снежного покрова высотой 10-15 см.

В связи с ухудшением погодных условий, ГСЧС также порекомендовала руководителям автотранспортных предприятий и водителям приостановить междугородние перевозки.

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