Киевские власти отложили запуск 4G в метро

Представитель экономического департамента КГГА надеется, что "до конца февраля решение будет повторно вынесено на рассмотрение комиссии"

Депутаты Киевсовета отложили рассмотрение решения о запуске 4G в киевском метро из-за нюансов регламента.

Об этом сообщает Liga.net.

"Мы двумя руками за и готовы поддержать проект, но нужно следовать регламенту", – заявил председатель комиссии по транспорту Алексей Окопный.

Представитель экономического департамента КГГА надеется, что "до конца февраля решение будет повторно вынесено на рассмотрение комиссии".

"Надо предложить решение наших партнеров, чтобы стартовать в марте с установкой оборудования. И параллельно закрыть юридически этот вопрос депутатами, чтобы ни в каких судов не было претензий", – отметил советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов.

По его словам, решения является регуляторным актом, но в плане подготовки регуляторной комисси его не было. Если бы комиссия утвердила проект решения 5 февраля, к концу месяца документ бы попал на рассмотрение столичных депутатов.

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