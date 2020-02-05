Киевские власти отложили запуск 4G в метро
2020-02-05 15:59:27
Представитель экономического департамента КГГА надеется, что "до конца февраля решение будет повторно вынесено на рассмотрение комиссии"
Депутаты Киевсовета отложили рассмотрение решения о запуске 4G в киевском метро из-за нюансов регламента.
Об этом сообщает Liga.net.
"Мы двумя руками за и готовы поддержать проект, но нужно следовать регламенту", – заявил председатель комиссии по транспорту Алексей Окопный.
Представитель экономического департамента КГГА надеется, что "до конца февраля решение будет повторно вынесено на рассмотрение комиссии".
"Надо предложить решение наших партнеров, чтобы стартовать в марте с установкой оборудования. И параллельно закрыть юридически этот вопрос депутатами, чтобы ни в каких судов не было претензий", – отметил советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов.
По его словам, решения является регуляторным актом, но в плане подготовки регуляторной комисси его не было. Если бы комиссия утвердила проект решения 5 февраля, к концу месяца документ бы попал на рассмотрение столичных депутатов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell договорились о перераспределении радиочастот в диапазоне 900 МГц.
- Правительство подписало меморандум с операторами мобильной связи по покрытию всей территории Украины сетью мобильного интернета.