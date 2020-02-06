В УГО прокомментировали свою роль в деле о прослушке Гончарука

Сотрудники Управления попросили журналистов воздержаться от распространения непроверенных догадок и слухов

В Управлении государственной охраны утверждают, что ее сотрудники не причасти к прослушке премьера Алексея Гончарука. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", – говорится в сообщении.

В УГО также обратились к представителям СМИ с просьбой воздержаться от распространения "непроверенных догадок и слухов" до объявления официальных результатов расследования.

Ранее глава СБУ Иван Баканов также заявил, что следственные действия по делу о незаконном прослушивании премьер-министра Украины проводились в отношении министров, представителей государственной власти и Управления государственной охраны.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.